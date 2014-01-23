Ленобласть предлагает новые туристические маршруты и услуги

В первый день Восточного экономического форума глава 47 региона совместно с коллегами из других субъектов обсудил ряд направлений по поддержке туристической отрасли.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принимает участие подготовке к расширенному заседанию Президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях во Владивостоке. В первый день глава 47 региона совместно с коллегами из других субъектов обсудил ряд направлений по поддержке туристической отрасли. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Внутренний туризм сейчас особенно востребован, поэтому на первый план выходит задача по увеличению количества отелей и гостиниц. Здесь мы предлагаем сразу несколько решений: строить отели с применением модульных быстровозводимых конструкций, ввести специальные меры поддержки для создания мест размещения до 120 номеров, модернизировать заброшенные комплексы, лагеря и пансионаты. Александр Дрозденко

Еще одно предложение – внести изменения в законодательство, которые позволят использовать исторические усадьбы для создания дополнительного номерного фонда.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области