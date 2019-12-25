Движение по участку проспекта Энгельса ограничат до лета из-за ремонта трамвайных путей

До конца мая ограничат также проезд по улице Профессора Попова.

Петербургских автомобилистов ждут несколько новых ограничений на дорогах города. Об этом предупредили в пресс-службе ГАТИ 9 февраля.

Так, с 11 февраля по 15 июня затруднится проезд по проспекту Энгельса от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. Здесь будут ремонтировать трамвайные пути. Кроме того, с 11 по 18 апреля ограничат движение на пересечении проспекта Энгельса и улицы Асафьева, а 18 апреля полностью перекроется движение транспорта по улице Асафьева у проспекта Энгельса.

Также с 12 февраля по 31 мая и с 31 августа по 31 мая 2022 года ограничится проезд по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы, по набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта до улицы Литераторов и по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова. Ограничения связаны с размещением пешеходной галереи.

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Фото: Piter.TV