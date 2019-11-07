На Ленинградском металлическом заводе впервые собирают тихоходную турбину для АЭС

После сборки начнется испытание турбины.

На Ленинградском металлическом заводе с нуля разработали проект тихоходной турбины, которая будет использоваться на атомных электростанциях. Об этом 2-го февраля рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Объем инвестиций составил около 7 млрд рублей. Для постройки турбины создали новый производственный цех и 200 рабочих мест. На данный момент головной образец находится на стадии сборки. Внутри корпуса уже установлены почти все основные детали.

После сборки и испытаний турбину будут использовать на АЭС проекта ВВЭР-ТОИ. Отметим, что ранее на "ЛМЗ" собирали только быстроходные турбины.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге построили новый производственный корпус "Hyundai".

Фото носит иллюстративный характер. Источник: сайт "ЛМЗ"