Курсы для сварщиков открылись на ЛМЗ "Силовые машины"

У предприятия сейчас переполнен портфель заказов, контракты заключены до 2032 года.

Согласно статистике, только 20% сварщиков, принятых на работу на Ленинградский металлический завод (ЛМЗ), могут немедленно начать трудиться. Остальным требуется дополнительное обучение. В связи с этим, на заводе была открыта новая зона для обучения электросварщиков, где на пяти современных станках стоимостью около 2 млн рублей каждый будут тренироваться и выпускники колледжей, и опытные специалисты с других предприятий. Об этом информирует телеканал "Cанкт-Петербург".

Главный сварщик ЛМЗ Алексей Мошкин уточнил, что раньше дефицит кадров не был проблемой, так как их было много. Однако сейчас ситуация изменилась, и предприятиям требуется обучать специалистов на месте.

У Ленинградского металлического завода сейчас переполнен портфель заказов, контракты заключены до 2032 года. Более 70% российских электростанций используют оборудование ЛМЗ, в основном в виде турбин. В ближайшие пять лет заводу придется значительно увеличить свою мощность, включая увеличение штата сварщиков с 150 до 200 человек.

Ранее мы сообщили о том, что производительность труда в электродепо "Дачное" удалось нарастить в 1,5 раза.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)