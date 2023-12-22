Производительность труда в электродепо "Дачное" удалось нарастить в 1,5 раза

Похожий опыт также был применён в электродепо "Невское" и "Южное", объединенных мастерских и электромеханической службе.

Работа в электродепо "Дачное" петербургского метрополитена стала на 50% эффективнее: время формирования колесных пар для электропоездов сократилось на четверть, а ремонт тягового двигателя ускорился на час. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, отметив, что внедрение рабочих практик, основанных на бережливом производстве, началось с 2022 года. Похожий опыт также был применён в электродепо "Невское" и "Южное", объединенных мастерских и электромеханической службе.

Кроме того, удалось сократить время производства и ремонта ступеней эскалаторов в объединенных мастерских на треть. По итогам семи месяцев удалось сократить время на изготовление и ремонт ступеней эскалаторов на 29%, незавершенное производство уменьшилось на 15%, а выработка увеличилась на 14%.

"Пассажиравтотранс" также сократил время на ремонт городских автобусов в колпинском автобусном парке на 28%. А "Горэлектротранс" оптимизировал процесс ремонта троллейбусов модели Тролза-5265 "Мегаполис" в цехе ремонта троллейбусов службы подвижного состава предприятия.

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Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха