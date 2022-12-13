Летом на Старо-Петергофском проспекте закончат ремонт трамвайных путей

Последний раз участок от набережной Обводного канала до площади Стачек ремонтировали в 1994 году.

Летом 2023 года на участке Старо-Петергофского проспекта завершится ремонт трамвайных путей. Соответствующие меры поручил принять губернатор Петербурга Александр Беглов после жалобы жительницы Адмиралтейского района на личном приёме граждан.

Ремонт пройдёт от набережной Обводного канала до площади Стачек: последний раз он выполнялся там в 1994 году. По участку проходит маршрут №16. По нему ежедневно проходят 8 трамваев большой вместимости, суммарно перевозящие 90 тыс. человек.

Ответственность за ремонт лежит на комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Планируется провести работы до 1 июня.

Ранее мы сообщили о том, что Румянцевский обелиск в Петербурге отреставрируют в 2024 году.

Фото: Piter.TV