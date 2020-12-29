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Ремонт теплосети на Варшавской выполнили раньше срока
Сегодня, 10:55
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Ремонт теплосети на Варшавской выполнили раньше срока

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Теплоэнергетики заменили шесть метров изношенного трубопровода.

Во вторник, 26 января, специалисты петербургской "Теплосети" завершили ремонтные работы на Варшавсской улице, 37 корпус 1. Как отметили в ресс-службе организации, ремонт выполнили раньше нормативного срока.

В три часа ночи системы теплоснабжения целиком заполнили водой, в это же время завершилась промывка и включение тепломагистрали в работу. В ходе работ теплоэнергетики заменили шесть метров изношенного трубопровода.

Теплосети у метро "Проспект Просвещения" реконструируют к октябрю.

Фото: Piter.TV

Теги: ремонт, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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