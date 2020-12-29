Ремонт теплосети на Варшавской выполнили раньше срока

Теплоэнергетики заменили шесть метров изношенного трубопровода.

Во вторник, 26 января, специалисты петербургской "Теплосети" завершили ремонтные работы на Варшавсской улице, 37 корпус 1. Как отметили в ресс-службе организации, ремонт выполнили раньше нормативного срока.

В три часа ночи системы теплоснабжения целиком заполнили водой, в это же время завершилась промывка и включение тепломагистрали в работу. В ходе работ теплоэнергетики заменили шесть метров изношенного трубопровода.

Теплосети у метро "Проспект Просвещения" реконструируют к октябрю.

Фото: Piter.TV