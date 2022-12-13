В конце февраля на станции метро "Сенная площадь" начнётся ремонт эскалаторов

Ордер на начальные тапы работ выдала ГАТИ.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предоставила ордер на начальные этапы по капитальному ремонту эскалаторов на станции метро "Сенная площадь". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работы по заказу ГУП "Петербургский метрополитен" проведут в период с 27 февраля по 11 мая. На время мероприятий пропускная способность вестибюля "Сенной площади" будет ограничена.

Капремонт на станции метро "Сенная площадь" начался ещё 1 ноября 2022 года.

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Фото: Piter.TV