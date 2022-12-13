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В конце февраля на станции метро "Сенная площадь" начнётся ремонт эскалаторов
Сегодня, 13:35
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В конце февраля на станции метро "Сенная площадь" начнётся ремонт эскалаторов

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Ордер на начальные тапы работ выдала ГАТИ.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предоставила ордер на начальные этапы по капитальному ремонту эскалаторов на станции метро "Сенная площадь". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Работы по заказу ГУП "Петербургский метрополитен" проведут в период с 27 февраля по 11 мая. На время мероприятий пропускная способность вестибюля "Сенной площади" будет ограничена.

Капремонт на станции метро "Сенная площадь" начался ещё 1 ноября 2022 года. 

Ранее мы сообщили о том, что новую модель трамвая показали на Невском заводе в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, сенная площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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