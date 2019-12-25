В Лужском районе Ленобласти запланирован ремонт семи школ

В каждом случае администрацией была подготовлена проектно-сметная документация, получено необходимое заключение Леноблэкспертизы.

В 2024году в Лужском районе Ленобласти намерены провести ремонт сразу семи школ. Об этом заявил глава районной администрации Юрий Намлиев.

Работы затронут Ям-Тесовскую школу, СОШ №2 в Городке, СШ № 6 и № 3, Мшинскую школу, Оредежскую и Загорскую начальные школы.

Намлиев уточнил, что в каждом случае администрацией была подготовлена проектно-сметная документация, получено необходимое заключение Леноблэкспертизы. Кроме того, Лужский район получил финансирование из федеральной и региональной казны на ремонт образовательных учреждений.

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Фото: Piter.TV