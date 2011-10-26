Средневековую крепость Корела ждут противоаварийные работы

Земляные насыпи укреплений сооружения существенно сдвинулись.

Для средневековой крепости Карела в Приозерске разработают проект противоаварийных работ. Соответствующее поручение направил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, передаёт пресс-служба администрации региона.

Необходимость работ вызвана тем, что земляные насыпи укреплений сооружения существенно сдвинулись. Специалисты по охране памятников утверждают, что эта ситуация связана с особенностями ландшафтного расположения крепости и тоже настаивают на подобном виде работ. Про словам Цоя, противоаварийные мероприятия включат в себя консервацию объекта и разработку проекта реставрации всех укреплений.

Напомним, что крепость Корела построена на рубеже XIII-XIV веков. Она располагается на берегу реки Вуокса: сейчас внутри находится музей.

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Фото: Правительство Ленобласти