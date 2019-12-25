Лыжероллерную круглогодичную трассу откроют в Волхове

На площадке будут проводиться соревнования районного и регионального уровней, причём в любое время года.

На территории спортивно-горнолыжного комплекса "Двугорье" в Волховском районе Ленинградской области намерены открыть круглогодичную лыжероллерную трассу. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На площадке будут проводиться соревнования районного и регионального уровней, причём в любое время года.

Протяжённость трассы составит 2,5 км. На ней расположат искусственные спуски и возвышенности до 10 м в высоту. Расстояние между разными уровнями трассы составит от 500 до 700 м.

Ранее мы сообщили о том, что проект против торговли общественными пространствами разработают в Ленобласти.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)