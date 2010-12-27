Ремонт путепровода КАД над проспектом Культуры продлили во второй раз

Он продлится до 1 августа.

Срок окончания ремонтных работ на путепроводе КАД над проспектом Культуры вновь продлили. Их планируют закончить к 1 августа 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Изначально ремонт обещали завершить к 10 июля. Из-за неблагоприятных погодных условий срок окончания пришлось перенести на 22 июля. Теперь подрядчик обозначил новую дату - 1 августа.

Это объяснили тем, после демонтажа асфальтобетонного покрытия выявили необходимость увеличения объема бетонных работ. Полоса безопасности и первая полоса на внутреннем кольце КАД будет также перекрыта. На второй и третьей полосе введено скоростное ограничение - до 50 км/час.

На участке ведутся работы по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона на путепроводе, на основном ходу КАД,

Вся информация о перекрытии полос выведена на табло и на знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"