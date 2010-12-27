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Ремонт на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлили до 22 июля из-за дождя
Сегодня, 12:52
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nadezhda_sib

Ремонт на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлили до 22 июля из-за дождя

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Дорожные работы планировали закончить 10-го июля.

Работы в районе развязки КАД Петербурга с проспектом Культуры продлили до 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ранее их планировали завершить 10-го июля. На участке восстанавливали гидроизоляцию и защитный слой бетона на путепроводе. Из-за неблагоприятных погодных условий окончание работ пришлось перенести на 12 дней позже.  

В этот период перекрыта полоса безопасности и первая полоса на внутреннем кольце КАД. На остальных полосах действует скоростное ограничение - до 50 км/час. 

Работы на участке КАД над проспектом Культуры начались 25-го июня.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на развязке КАД с Таллинским шоссе перекроют полосу движения на пять дней. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дорожные работы, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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