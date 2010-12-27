Ремонт на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлили до 22 июля из-за дождя

Работы в районе развязки КАД Петербурга с проспектом Культуры продлили до 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Ранее их планировали завершить 10-го июля. На участке восстанавливали гидроизоляцию и защитный слой бетона на путепроводе. Из-за неблагоприятных погодных условий окончание работ пришлось перенести на 12 дней позже.
В этот период перекрыта полоса безопасности и первая полоса на внутреннем кольце КАД. На остальных полосах действует скоростное ограничение - до 50 км/час.
Работы на участке КАД над проспектом Культуры начались 25-го июня.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на развязке КАД с Таллинским шоссе перекроют полосу движения на пять дней.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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