Ремонт на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлили до 22 июля из-за дождя

Дорожные работы планировали закончить 10-го июля.

Работы в районе развязки КАД Петербурга с проспектом Культуры продлили до 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ранее их планировали завершить 10-го июля. На участке восстанавливали гидроизоляцию и защитный слой бетона на путепроводе. Из-за неблагоприятных погодных условий окончание работ пришлось перенести на 12 дней позже.

В этот период перекрыта полоса безопасности и первая полоса на внутреннем кольце КАД. На остальных полосах действует скоростное ограничение - до 50 км/час.

Работы на участке КАД над проспектом Культуры начались 25-го июня.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на развязке КАД с Таллинским шоссе перекроют полосу движения на пять дней.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"