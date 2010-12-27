На развязке КАД с Таллинским шоссе перекроют полосу движения на пять дней

Ограничения продлятся до 15 июля.

В период с 10 по 15 июля на КАД между развязками с автомобильной дорогой Марьино – Ропша и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для движения на этом участке закроют третью полосу. На ней дорожники будут ликвидировать колейность.

На первой и второй полосе вступит в силу скоростное ограничение - автотранспорт должен двигаться до 50 км/час. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что транспортный узел "Девяткино" подключат к КАД. Из-за этого до июля 2020 года для движения транспорта перекрыта полоса безопасности и первая полоса.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"