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На развязке КАД с Таллинским шоссе перекроют полосу движения на пять дней
Сегодня, 9:46
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nadezhda_sib

На развязке КАД с Таллинским шоссе перекроют полосу движения на пять дней

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Ограничения продлятся до 15 июля.

В период с 10 по 15 июля на КАД между развязками с автомобильной дорогой Марьино – Ропша и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Для движения на этом участке закроют третью полосу. На ней дорожники будут ликвидировать колейность.

На первой и второй полосе вступит в силу скоростное ограничение - автотранспорт должен двигаться до 50 км/час. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что транспортный узел "Девяткино" подключат к КАД. Из-за этого до июля 2020 года для движения транспорта перекрыта полоса безопасности и первая полоса.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дорожные работы, кад, колейность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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