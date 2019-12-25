Остановка пригородного поезда из Сосново сбила расписание других электричек

Накладка в движении поездов произошла по причине технической неисправности.

В воскресенье, 6 июня, в Петербурге на участке Васкелово – Грузино Финляндского направления Октябрьской железной дороги произошла задержка движения пригородных электропоездов из-за технической неисправности.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, в результате инцидента поезд № 6558 опоздал на 1 час 15 минут, другой поезд № 6562 на один час, электрички № 6564, № 6566 и №6568 до 50 минут.

На данный момент причина временной остановки устранена, а электрички следуют в штатном режиме.

В Челябинской области возбудили дело после гибели ребенка под колесами поезда.

Фото: Piter.tv