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Остановка пригородного поезда из Сосново сбила расписание других электричек
Вчера, 22:20
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Остановка пригородного поезда из Сосново сбила расписание других электричек

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Накладка в движении поездов произошла по причине технической неисправности.

В воскресенье, 6 июня, в Петербурге на участке Васкелово – Грузино Финляндского направления Октябрьской железной дороги произошла задержка движения пригородных электропоездов из-за технической неисправности. 

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, в результате инцидента поезд № 6558 опоздал на 1 час 15 минут, другой поезд № 6562 на один час, электрички № 6564, № 6566 и №6568 до 50 минут. 

На данный момент причина временной остановки устранена, а электрички следуют в штатном режиме.

В Челябинской области возбудили дело после гибели ребенка под колесами поезда.

Фото: Piter.tv

Теги: поезда, финляндский вокзал, электрички
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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