В Челябинской области возбудили дело после гибели ребенка под колесами поезда

Шестилетний мальчик скончался на месте.

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка под колесами поезда. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральского транспортного управления Следственного комитета. Жертвой на Южно-Уральской железной дороге стал шестилетний мальчик. Трагедия зафиксирована утром 1 июня.

По факту смертельного травмирования ребенка неустановленным поездом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ пресс-служба УТ СК РФ по региону

В надзорном ведомстве объяснили, что железнодорожный состав наехал на несовершеннолетнего около 03:00 часов утра по местному времени (около час ночи по московскому времени). Инцидент произошел на 2 049-м км шестого пикета станции "Бишкиль". Ребенок умер на месте происшествия. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Обвинение будет предъявлено виновному по статье за нарушение правил безопасности движения, а также эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее за собой гибель человека по неосторожности.

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Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ

