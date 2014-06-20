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Завершен ремонт на участке дороги "Гатчина – Ополье"
Сегодня, 11:45
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Завершен ремонт на участке дороги "Гатчина – Ополье"

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На данном участке были уложены два слоя нового асфальта, обустроены автобусные остановки, нанесена разметка и установлены знаки.

Участок дороги Гатчина – Ополье, проходящий через Малые Колпаны, Парицы и Войсковицы, полностью обновлен. Работы проходили в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и затронули отрезок протяженностью 8 км. Об этом рассказали в Комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

На данном участке были уложены два слоя нового асфальта, обустроены автобусные остановки, нанесена разметка и установлены знаки.

В прошлом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" был обновлен другой участок этой трассы — вдоль населенных пунктов Онстопель, Корпово и до Ополья.

За счет городского бюджета Петербурга будет отремонтировано 20 подъездных дорог и открыто 14 новых медпунктов в СНТ Ленобласти. 

Фото: Telegram/ Dorogi_lo

Теги: гатчина, ополье
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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