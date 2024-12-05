Петербург направит более миллиарда рублей на развитие садоводств в Ленобласти

Садоводства по-прежнему остаются востребованными у жителей Северной столицы.

В 2025 году Санкт-Петербург продолжит работу по улучшению инфраструктуры садоводств, расположенных на территории Ленинградской области. По словам губернатора Александра Беглова, за счет городского бюджета будет отремонтировано 20 подъездных дорог и открыто 14 новых медпунктов. Об этом он заявил на совещании с представителями правительства города.

Садоводства по-прежнему остаются востребованными у жителей Северной столицы — летом они полностью заполняются, а многие пенсионеры живут там круглый год. Всего, по оценкам властей, более 2,5 млн человек регулярно проводят время на дачных участках. Федеральный закон № 217-ФЗ закрепляет право регионов поддерживать такие территории.

В 2025 году из бюджета Петербурга на поддержку садоводств выделено более миллиарда рублей. Городские субсидии направляются на строительство и модернизацию объектов водо- и электроснабжения, обеспечение пожарной безопасности, обустройство систем охраны, медпунктов и зон отдыха. В 2024 году в садоводствах были открыты три культурно-досуговых центра, ещё три появятся в 2025 году.

В СНТ "Новое Заостровье", "Возрождение" и "Красное", где проживают многодетные семьи, уже завершены все работы по созданию инженерной и социальной инфраструктуры. Сейчас реконструкция началась в товариществе "Кореневские гривки".

В сфере здравоохранения также есть заметный прогресс. На сегодняшний день в садоводствах действуют 23 лицензированных амбулатории. До конца года их число увеличится до 37. Всего по программе субсидий уже построено 40 зданий под медпункты, и все они должны быть задействованы.

Кроме того, Петербург продолжит софинансировать ремонт дорог в Ленинградской области. По соглашению с регионом на эти цели в ближайшие три года ежегодно будет выделяться по 500 млн рублей. В 2024 году отремонтировали 15 участков протяжённостью 25 км, в 2025 году планируется привести в порядок ещё 20 дорог — это почти 40 км.

Глава города подчеркнул, что наряду с благоустройством и социальной поддержкой необходимо развивать патриотические проекты. В садоводствах уже проходят памятные мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне, а также поисковые акции с участием молодёжи.

Фото: Piter.tv