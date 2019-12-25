Ремонт перекрёстка в Зеленогорске проходит в усиленном режиме

Он ведется с опережением графика на год.

Стало известно, что капитальный ремонт перекрестка в Зеленогорске проходит с опережением графика на целый год. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

На пересечении Пухтоловской дороги и проспекта Ленина уже выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона. Обустроены дополнительные полосы разгона, островки безопасности, тротуары, а также остановки общественного транспорта.

Остальные работы проведут в текущем году. Необходимо заменить наружное освещение, благоустроить территорию, установить пешеходное ограждение и нанести дорожную разметку.

Напомним, что по контракту завершить работы необходимо до декабря 2021 года.

Ранее мы сообщили, что в Шувалово завершена укладка асфальта на Петровской и Елизаветинской улицах.

Фото: Pixabay