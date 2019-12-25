В Шувалово завершена укладка асфальта на Петровской и Елизаветинской улицах

В настоящее время продолжается благоустройство прилегающих территорий и ремонт тротуаров на Елизаветинской улице.

Стало известно, что на Петровской и Елизаветинской улице в историческом районе Шувалово в Петербурге завершена укладка асфальта на проезжей части дорог. Как сообщили 4 мая, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, работы выполняла субподрядная организация АО "Трест" (генподрядчик – АО "ВАД").

В рамках контракта компании нужно было отремонтировать 780 метров на Елизаветинской улице и 730 метров на Петровской. В настоящее время продолжается благоустройство прилегающих территорий и ремонт тротуаров на Елизаветинской улицы.

Ранее мы сообщали о том, что к середине июня двор на улице Ворошилова ждет благоустройство. Предполагается, что во дворе обновят газон, посадят деревья, кустарники японский спиреи и кизильника, а также поставят детскую площадку с зоной для отдыха.

Фото: Piter.tv