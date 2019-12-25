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В Шувалово завершена укладка асфальта на Петровской и Елизаветинской улицах
Сегодня, 16:49
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fvbykov

В Шувалово завершена укладка асфальта на Петровской и Елизаветинской улицах

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В настоящее время продолжается благоустройство прилегающих территорий и ремонт тротуаров на Елизаветинской улице.

Стало известно, что на Петровской и Елизаветинской улице в историческом районе Шувалово в Петербурге завершена укладка асфальта на проезжей части дорог. Как сообщили 4 мая, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, работы выполняла субподрядная организация АО "Трест" (генподрядчик – АО "ВАД"). 

В рамках контракта компании нужно было отремонтировать 780 метров на Елизаветинской улице и 730 метров на Петровской. В настоящее время продолжается благоустройство прилегающих территорий и ремонт тротуаров на Елизаветинской улицы.

Ранее мы сообщали о том, что к середине июня двор на улице Ворошилова ждет благоустройство. Предполагается, что во дворе обновят газон, посадят деревья, кустарники японский спиреи и кизильника, а также поставят детскую площадку с зоной для отдыха. 

Фото: Piter.tv

Теги: асфальт, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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