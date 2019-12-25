Ремонт ограничит движение по улице Маршала Говорова

Ремонтные работы завершатся только в сентябре.

С 27 и 28 июня в Петербурге вступает в сил ряд ограничений для движений транспорта. Об этом предупредила пресс-служба ГАТИ.

С 27 по 20 июля ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" будет заниматься укладкой инженерных сетей в Московском районе города. В связи с этим будет ограничено движение по Киевской улице от Заозерной улицы до улицы Булавского.

Кроме того, с 28 июня по 11 сентября рабочие ООО "СК "Орион плюс" будет ремонтировать дорожное покрытие на улице Маршала Говорова. Для движения транспорта улица будет закрываться поэтапно. На первом этапе, с 28 июня по 7 июля движение будет ограничено от Краснопутиловской улицы до улицы Трефолева.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за съемок фильма "Девятаев" перекроют улицу Калинина.

Фото: Piter.TV