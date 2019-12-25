Из-за съемок фильма "Девятаев" перекроют улицу Калинина

Ограничения введут на выходные.

В среду, 24 июня, стало известно, что на выходных движение транспорта в Кировском районе Петербурга перекроют для съемок фильма "Девятаев". Об этом рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Для автомобилей закроют участок улицы Калинина от Промышленной улицы до Лифляндской улицы. Ограничения вводятся с 21:00 27 июня до 23:00 28 июня. Также в эти же дни на данном участке улицы будет запрещена остановка автотранспорта.

Ранее Piter.tv cтали известны подрядчики на содержание дорог в двух районах Петербурга.

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