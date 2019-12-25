Стали известны подрядчики на содержание дорог в двух районах Петербурга

Конкурс объявили на работы в Калининском и Выборгском районах.

В Петербурге подвели итоги двух конкурсов на содержание дорог в двух районах Петербурга. Заказчиком работ выступил городской комитет по благоустройству.

Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчиком в Калининском районе стало ООО "СП "Северное", которое понизило первоначальную цену контракта с 969,4 млн рублей до 862,8 млн рублей. С компанией соревновалось областное предприятие под названием "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1". В Выборгском районе за содержание дорог возьмется ОАО "Коломяжское", снизивший цену по тендеру с 1,3 миллиарда до 1,1 миллиарда рублей. В этом конкурсе организация обогнала уже известное "СП "Северное".

Ранее мы писали, что движение по внешнему кольцу КАД на севере Петербурга перекроют на 4 месяца.

Фото: Piter.TV; сайт госзакупок