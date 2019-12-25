Движение по внешнему кольцу КАД на севере Петербурга перекроют на 4 месяца

Дорожно-строительные работы на 4 месяца полностью перекроют движение по КАД между развязками с ЗСД и проспектом Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Речь идет о внешнем кольце КАД. Работы будут длиться в период с 1 июля по 1 октября 2020.
Движение будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в сторону Энгельса и по двум полосам в обратном направлении.
Водителей оповестят об изменениях при помощи информации на табло, дорожных знаков и ограждающих элементов.
Фото: Росавтодор / "ВКонтакте"
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