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Движение по внешнему кольцу КАД на севере Петербурга перекроют на 4 месяца
Сегодня, 16:49
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nadezhda_sib

Движение по внешнему кольцу КАД на севере Петербурга перекроют на 4 месяца

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Для движения предоставят одну полосу внутреннего кольца.

Дорожно-строительные работы на 4 месяца полностью перекроют движение по КАД между развязками с ЗСД и проспектом Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о внешнем кольце КАД. Работы будут длиться в период с 1 июля по 1 октября 2020. 

Движение будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в сторону Энгельса и по двум полосам в обратном направлении. 

Водителей оповестят об изменениях при помощи информации на табло, дорожных знаков и ограждающих элементов. 

Фото: Росавтодор / "ВКонтакте"

Теги: кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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