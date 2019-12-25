Движение по внешнему кольцу КАД на севере Петербурга перекроют на 4 месяца

Для движения предоставят одну полосу внутреннего кольца.

Дорожно-строительные работы на 4 месяца полностью перекроют движение по КАД между развязками с ЗСД и проспектом Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о внешнем кольце КАД. Работы будут длиться в период с 1 июля по 1 октября 2020.

Движение будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в сторону Энгельса и по двум полосам в обратном направлении.

Водителей оповестят об изменениях при помощи информации на табло, дорожных знаков и ограждающих элементов.

Фото: Росавтодор / "ВКонтакте"