Маршруты трех трамваев изменятся из-за ремонта на проспекте Авиаконструкторов

Изменения в работе транспорта ожидаются 28 июня с 10 утра до 6 вечера.

Три трамвая в Петербурге вынужденно изменят маршрут на восемь часов в воскресенье, 28 июня. Мера связана с аварийными работами у трамвайных путей на проспекте Авиаконструкторов, сообщили в комитете по транспорту.

С 10.00 до 18.00 трамваи №18, 47 и 55 будут направляться другими дорогами. Трамвай №55 поедет от конечной "Придорожная аллея" по привычной трассе до проспекта Испытателей и далее до конечной "Байконурская улица". Трамваи №18 и 47 поедут от метро "Старая Деревня" по Гаккелевской улице, затем по улицам Оптиков, Стародеревенской и Ильюшина, после по проспекту Испытателей до конечной "Удельный парк".

Еще три трамвая в Петербурге временно изменят маршруты 27 июня.

Фото: Piter.TV