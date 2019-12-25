Маршруты трех трамваев изменятся из-за ремонта на проспекте Авиаконструкторов

Три трамвая в Петербурге вынужденно изменят маршрут на восемь часов в воскресенье, 28 июня. Мера связана с аварийными работами у трамвайных путей на проспекте Авиаконструкторов, сообщили в комитете по транспорту.
С 10.00 до 18.00 трамваи №18, 47 и 55 будут направляться другими дорогами. Трамвай №55 поедет от конечной "Придорожная аллея" по привычной трассе до проспекта Испытателей и далее до конечной "Байконурская улица". Трамваи №18 и 47 поедут от метро "Старая Деревня" по Гаккелевской улице, затем по улицам Оптиков, Стародеревенской и Ильюшина, после по проспекту Испытателей до конечной "Удельный парк".
Еще три трамвая в Петербурге временно изменят маршруты 27 июня.
Фото: Piter.TV
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