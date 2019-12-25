Три трамвая в Петербурге временно изменят маршруты 27 июня

Новые направления связаны с аварийными и дорожными работами.

Три трамвая в Калининском районе Петербурге вынужденно изменят маршрут на несколько часов в субботу, 27 июня. Как сообщили в пресс-службе Горэлектротранса, причиной тому стали дорожные работы в зоне трамвайных путей, закрыто будет движение на перекрестке проспектов Науки и Гражданского и проспекта Науки с улицей Руставели.

Трамвай №9 в связи с изменениями поедет от конечной "Проспект Мечникова" до проспекта Науки, далее по улице Руставели, проспекту Просвещения до проспекта Культуры, далее по нему до проспекта Луначарского и по привычной трассе до конечной у станции метро "Удельная". Трамвай №38 в то же время выдвинется от конечной "Проспект Культуры" по одноименному проспекту, далее по Тихорецкому проспекту и по обычному маршруту до конечной "Ж\д станция Кушелевка". Трамваю №57 в этот день придется взять вынужденный выходной, движение по этому направлению будет полностью закрыто.

Ранее мы сообщали, что дорожные работы ограничат проезд по улице Ильюшина до 6 августа.

Фото: Piter.TV