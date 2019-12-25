Дорожные работы ограничат проезд по улице Ильюшина до 6 августа

Также затрудненный проезд ждет набережную Карповки и улицу Коммуны.

Петербургских автомобилистов ждет ряд новых ограничений движения в нескольких районах города. Об этом 22 июня сообщили в ГАТИ.

С 23 июня по 6 августа затруднится проезд по улице Ильюшина и ее боковому проезду от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы, на участке проведут ремонт дорожного покрытия. Кроме того, с 11 по 12 июля совсем закроется движение от проспекта Авиаконструкторов к Планерной улице, а с 13 по 14 июля – в обратном направлении.

Ограничится движение и на участке улицы Коммуны от Ириновского проспекта до Отечественной улицы, где с 24 по 29 июня будут прокладывать теплосети. С 25 по 29 июня станет труднее проехать по набережной реки Карповки от улицы Литераторов до Каменноостровского проспекта, поскольку у дома №17Б по набережной начнется установка строительных лесов и пешеходной галереи для последующего ремонта здания. Уже в сентябре, с 26 по 30 число, движение снова затруднится из-за снятия лесов.

Ранее мы писали, что движение в тоннеле дамбы ограничат из-за ремонта.

Фото: Piter.TV