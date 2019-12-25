Движение в тоннеле дамбы ограничат из-за ремонта

Ограничения обещают снять после 25 июня.

В воскресенье, 21 июня, стало известно, что с завтрашнего дня в районе дамбы на несколько дней ограничат движение автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

В тоннеле дамбы будут проходить ремонтно-восстановительные работы. Из-за этого с 22 по 23 июня ограничение движения введут на внешнем кольце (отсек Финской стороны). Затем, с 24 по 25 июня, такие же ограничения введут в транспортном отсеке Невской стороны, на внутреннем кольце.

Водителей просят следить за информацией, которая будет появляться на табло, и соблюдать скоростной режим.

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Фото: Pixbay