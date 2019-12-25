Большегрузам запретят ездить по нескольким трассам Ленобласти в дачный сезон

Ограничения будут действовать в шести районах.

До конца летнего сезона по выходным большегрузам нельзя будет перемещаться по 25 участкам дорог Ленинградской области. Мера принята в связи с увеличением потока машин. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Фуры не смогут курсировать по выходным в шести районах - Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском и Тосненском. В перечень "запретных" участков вошли Дорога жизни, Колтушское и Токсовское шоссе, подъезд к Красносельскому району через Малое Карлино, подъезд к Гатчине, дорога Санкт-Петербург — Ручьи, Гостилицкое шоссе, Старовыборгске шоссе и дорога Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Запрет коснется автомобилей, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны. При этом в будние дни он действовать не будет. Кроме того, движение смогут продолжать машины, осуществляющие перевозку пассажиров, продуктов, лекарств, топлива, животных, удобрений, почтовых грузов, а также большегрузы, принадлежащие органам власти, сельхозтехника и дорожная техника.

Ранее мы рассказали о том, что открыто движение по новому путепроводу на трассе А-121 "Сортавала".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области