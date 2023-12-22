Ремонт деформационного шва стартовал на Вантовом мосту

В рамках двухнедельного проекта рабочие заменят часть упруго-скользящих элементов шва и установят новые резиновые компенсаторы, которые обеспечат плавность движения.

В прошедшие выходные дорожные рабочие приступили к ремонту деформационного шва на Обуховском мосту. Об этом сообщил пресс-служба ФКУ УПРДОР "Северо-Запад".

В рамках двухнедельного проекта рабочие заменят часть упруго-скользящих элементов шва и установят новые резиновые компенсаторы, которые обеспечат плавность движения. Этот шов не менялся с момента запуска автомобильного движения по внешнему кольцу моста Ванта в 2007 году, поэтому ремонт и замена изношенных металлических конструкций помогут предотвратить его дальнейшее разрушение и продлить срок службы.

Ведущий эксперт дорожного хозяйства Дмитрий Рубежанский отметил, что ремонт осуществляется двумя бригадами, работающими как над проезжей частью, так и под ней. Для защиты от ветра и осадков рабочие установили временный шатёр. Планируется, что работы будут завершены к 30 марта. До этого срока на 57-м км внешнего кольца КАД будут закрыты первая и вторая полосы движения, а скорость на третьей и четвертой полосах будет ограничена до 50 км/ч.

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Фото и видео: Telegram / ФКУ Упрдор Северо-Запад