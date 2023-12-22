Архитектурную концепцию проекта Цимбалинского путепровода представили в Петербурге

Концепцию предоставила "Дирекция транспортного строительства" по запросу главы муниципалитета Павла Швеца.

Стало известно, как будет выглядеть Цимбалинский путепровод после завершения реконструкции. Архитектурную концепцию проекта опубликовал паблик "Муниципальное образование № 72" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Согласно сообщению, концепцию предоставила "Дирекция транспортного строительства" по запросу главы муниципалитета Павла Швеца.

В комментарии для издания "Фонтанка" Швец отметил, что с помощью схем можно увидеть, на каком уровне этажей будут установлены шумозащитные экраны. Например, на уровне 4-го этажа они будут расположены напротив дома № 27 на улице Белы Куна.

Третий конкурс на поиск подрядчика для реконструкции Цимбалинского путепровода был проведён осенью 2023 года. Предыдущие два конкурса были отменены в связи с вопросами, поставленными УФАС

Ранее мы сообщили о том, что проект экопарка в Юнтолово будет доработан.

Фото: ВКонтакте / Муниципальное образование № 72