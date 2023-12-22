Проект экопарка в Юнтолово будет доработан

Власти города уже оплатили работы почти на 250 млн рублей из общей стоимости контракта на создание парка, оцениваемой примерно в 900 млн.

Смольный объявил конкурс на доработку проекта экопарка в буферной зоне Юнтоловского заказника. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет около 40 млн рублей.

Контракт на создание парка, расположенного северо-западнее пересечения Камышовой и Яхтенной улиц, был заключён ещё в сентябре 2019 года. Власти города уже оплатили работы почти на 250 млн рублей из общей стоимости контракта, оцениваемой примерно в 900 млн. На участке площадью около 75 га удалось вырубить часть леса и доставить песок, но у заказчика возникли сомнения в качестве материалов и выполнения работ. В результате в январе 2021 года договор с подрядчиком был односторонне расторгнут. Позже компания успешно обжаловала это решение города в суде, но проект остался заморожен.

Из документации на разработку проекта видно, что работы должны быть выполнены в два этапа. К августу 2024 года требуется провести инженерные изыскания, к сентябрю того же года следует уточнить требования по подключению парка к коммуникациям, а к 2025 году согласовать проект со всеми заинтересованными ведомствами. Сроки выполнения работ не уточняются. В соответствии с генеральным планом, парк должен быть оборудован к 2030 году.

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Фото: Даниил Лебедев