Три трамвая изменят маршруты из-за работ на Среднеохтинском проспекте и улице Бабушкина

Изменения коснутся трамваев №23, 24 и 27.

Три трамвая в Петербурге временно изменят свои маршруты из-за работ в зоне трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте и улице Бабушкина. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", изменения коснутся транспорта под номерами 23, 24 и 27.

С 10.00 13 июля до 4.50 18 июля участок Среднеохтинского от Пискаревского проспекта до Апрельской улицы будет занят работами, поэтому трамвай №23 поедет от конечной "Проспект Солидарности" по привычной трассе до Заневской площади, далее по Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, улицам Амбарной и Херсонской, затем по Синопской набережной и проспекту Обуховской Обороны до конечной "Невский завод".

На улице Бабушкина работы продлятся также с понедельника и до 22 июля, участок дороги у Рабфаковской улицы будут перекрывать каждый рабочий день с 10.00 до 15.00. В связи с этим, трамвай №24 поедет от конечной "Трамвайный парк им. Володарского" по действующей трассе до конечной "Перекупной переулок", а трамвай №27 отправится от конечной "Река Оккервиль" по привычному маршруту до конечной "Трамвайный парк им. Володарского".

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Фото: Piter.TV