Съемки фильма на полдня перекроют проезд по Дворцовой набережной

Участок займут с 1.30 до 12.00 в воскресенье, 12 июля.

В воскресенье, 12 июля, на полдня окажется недоступной для проезда часть Дворцовой набережной. Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на участке от Троицкого моста до набережной Кутузова и на Суворовской площади будут снимать художественный фильм "Родитель".

Киноработами займется ООО "Кинокомпания Иллюзия". Отмечается, что с полуночи до 13.00 в тот же день будет запрещено останавливать автомобили по набережной Лебяжьей канавки в направлении от набережной реки Мойки к Миллионной улице.

Днем раньше на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда.

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