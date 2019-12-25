На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда

Ограничение проезда будет действовать сутки.

На КАД ожидаются новые ограничения движения, об этом автомобилистов предупредило ФКУ Упрдор "Северо-Запад". На этот раз дорожники перекроют съезды №1 и №2 на транспортной развязке КАД с Выборгском шоссе.

С 7 утра 10 июля до 7 утра 11 июля съезд с Выборгского шоссе на внешнее кольцо трассы и съезд с внешнего кольца КАД на шоссе будут полностью недоступны для проезда. На участке пройдут дорожные работы в рамках реконструкции северного участка кольцевой дороги.

Также мы сообщали, что проезд по участку улицы Марата ограничат до конца сентября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"