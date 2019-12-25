Проезд по участку улицы Марата ограничат до конца сентября

Также затруднится движение на Клинском проспекте.

Петербургских автомобилистов ждут очередные ограничения движения, предупредила 7 июля ГАТИ. Одно из них вступит в силу уже в среду, 8 июля.

С 8 июля поэтапно ограничат проезд по Клинскому проспекту от Московского проспекта до Рузовской улицы. На участке до 18 августа будет вестись ремонт дорожного покрытия силами ООО СК "Орион Плюс". Парой дней позже, 10 июля, затруднится движение на улице Марата от Колокольной улицы до Звенигородской. Здесь дорожный ремонт продлится до 28 сентября.

Ранее мы сообщали, что на развязке КАД с проспектом Энгельса перекроют еще два съезда.

Фото: Piter.TV