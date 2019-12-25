На развязке КАД с проспектом Энгельса перекроют еще два съезда

На этот раз работы затронут съезды №2 и №6.

На развязке КАД на пересечении с проспектом Энгельса готовятся перекрыть еще два съезда. До 7.00 8 июля будет действовать перекрытие съездов №5 и №8, о чем сообщалось накануне, а с 7.00 8 июля до 7.00 9 июля закроются для движения съезды №2 и №6. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Съезды из Ленобласти на внешнее кольцо КАД и с внешнего кольца на проспект Энгельса перекрываются в связи с дорожными работами, которые проводят в рамках реконструкции северного участка трассы.

Также мы сообщали, что мост через Введенский ручей в Тихвине перекроют на полтора месяца.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"