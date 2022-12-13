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Ремонт пяти мостов стартовал в Ленобласти
Сегодня, 10:54
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Ремонт пяти мостов стартовал в Ленобласти

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Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Дорожники в Ленобласти приступили к ремонту пяти мостов, каждый из которых находится в отдельном районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Мероприятия проходят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты приводят в порядок мост через реку Сумку на дороге Толмачево – Нарва в Волосовском районе, переправу на дороге Сиверская – Куровицы через Оредеж в Гатчинском районе, мост через реку Черную на дороге Кириши – Волхов.

Кроме того, ремонт проходят на мосту через Ушачку на трассе Ушаки – Гуммолово в Тосненском районе и через Вуоксу на дороге Каменногорск – Дубинино в Выборгском районе.

Ранее мы сообщили о том, что к 2025 году в Ленобласти к газу подключат почти 500 населенных пунктов.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, ремонт мостов
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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