К 2025 году в Ленобласти к газу подключат почти 500 населенных пунктов

Это почти 59 тысяч домовладений и 110 котельных.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали новую редакцию программы развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Об этом сообщил "Петербург2" со сслылкой на администрацию Ленобласти.

Согласно новой программе развития газоснабжения, до конца 2025 года планируется подключить к голубому топливу 497 населенных пунктов. Это почти 59 тысяч домовладений и 110 котельных. В следующие три года будет построено 4 тысячи километров межпоселковых и распределительных газопроводов.

Исполняя поручение президента России Владимира Путина, Ленинградская область продолжает оказывать меры поддержки гражданам, участвующим в программе догазификации. Правительством 47 региона установлены субсидии на газификацию домовладений. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветерана мВОВ и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям граждан и 180 тысяч рублей – остальным собственникам домовладений.

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