Капремонт моста через Лугу готовы провести за 1,4 млрд рублей

Работы должны быть завершены до конца сентября 2025 года.

Комитет госзаказа Ленинградской области объявил тендер на проведение капремонта моста через реку Луга на автодороге "Лужицы – Первое Мая" в Кингисеппском районе Ленобласти. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 1,4 млрд рублей.

Ремонт пройдёт на участке км 6+100. Техзадание включает в себя подготовительные работы, устройство земляного полотна и дренажа, укрепительные работы, переустройство инженерных коммуникаций и искусственных сооружений.

Работы должны быть завершены до конца сентября 2025 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 31 марта.

Ранее мы сообщили о том, что на организацию экспозиции Петербурга в рамках ПМЭФ и саммита Россия – Африка готовы направить 134 млн рублей.

Фото: Telegram / Dorogi_lo