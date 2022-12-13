На организацию экспозиции Петербурга в рамках ПМЭФ и саммита Россия – Африка готовы направить 134 млн рублей

Исполнителю предстоит оформить интерьеры в КВЦ "Экспофорум" к предстоящим мероприятиям, а также обеспечить гостей подарками и организовать кофе-брейки с утверждённым меню.

Комитет по госзаказу Петербурга ищет организатора экспозиции Северной столицы в рамках проведения двух важнейших экономических мероприятий лета – Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также второго саммита Россия –Африка. Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 134 млн рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.

Будущему исполнителю поручат оформить интерьеры в КВЦ "Экспофорум" к предстоящим событиям с использованием всевозможных декораций и технических конструкций. Итоговый дизайн-проект должен утвердить госзаказчик. Так, для двух мероприятий необходимо подготовить конгрессную зону в форме амфитеатра вместимостью не менее 100 человек, а также открытую зону деловых контактов и неформального общения, информационно-коммуникационную и экспозиционно-презентационную зоны, закрытую зону переговоров, VIP зону переговоров, зону пресс-службы Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, технические зоны и зоны работы СМИ.

Кроме того, на время ПМЭФ и саммита исполнителем контракта будет организовано кейтеринговое обслуживание, состоящее из 16-ти кофе-брейков, 4-ёх завтраков и 4-ёх обедов на каждом из мероприятий. Меню кофе-брейка в закрытой зоне включит в себя кофе или чай, минеральную воду, лимон, сливки, сахар, 2 вида печенья, свежие фрукты, бутерброды, круассаны с фруктовой начинкой, мини-пирожки с картошкой, капустой и мясом, канапе с сыром, салями или ветчиной, конфет. Меню обедов должно содержать холодные закуски, суп, горячее блюдо с гарниром и напитки в ассортименте.

Наконец, выбранная организация предоставит участникам мероприятий презентационную продукцию. В случае ПМЭФ подарок гостям будет состоять из трёхпредметного комплекта фарфоровой посуды чашки, блюдца и десертной тарелки. Кроме того, в список подарков вошёл набор конфет. На саммите "Россия-Африка" участникам вручат подарочный набор стопок из костяного фарфора.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 3 апреля.

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Фото: Piter.TV