В Пушкине откроют детский сад на 110 мест

Начальная цена контракта составит 445,3 тыс. рублей.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на строительство здания нового детского сада на 110 мест в Пушкине. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составит 445,3 тыс. рублей.

Учреждение появится на Сапёрной улице. Оно будет располагаться в четырёхэтажном здании с подвалом, техническим этажом и чердаком. Всего в нём предусмотрено 6 групповых ячеек на 1,2 и 3 этажах для детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет. Каждая ячейка будет состоять из раздевальной, игровой, буфетной, спальни, и туалетной. В подвальном этаже предусмотрены технические и санитарно-бытовые помещения, пищеблок. На первом этаже расположатся входная группа, служебно-бытовые помещения, помещения двух групповых ячеек для детей от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет, производственные и подсобные помещения пищеблока, помещения пищеблока с отдельным входом, а также бассейн.

На втором этаже будут находиться 2 групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий, блок медицинских помещений, помещения кружковых. Третий этаж приспособят для групповых ячеек старших ребят, блока постирочной, кабинета заведующей и серверной. Технический этаж оборудуют венткамерами.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 марта.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство Малой Охты оценили в 52,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV