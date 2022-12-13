Благоустройство Малой Охты оценили в 52,2 млн рублей

Администрация МО "Малая Охта" объявила тендер на проведение благоустройства в 2023 году. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 52,2 млн рублей.
Основные работы коснутся устройства дорожной одежды дорог, а также озеленения территорий. Так, подрядчику предстоит засеять газоны и посадить несколько видом кустарников. Также необходимо смонтировать и установить оборудование и урны на спортивных площадках.
Работы необходимо закончить не позднее 10 сентября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 29 марта.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге реконструируют главную водопроводную станцию.
Фото: Piter.TV
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