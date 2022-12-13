В Петербурге реконструируют главную водопроводную станцию

Начальная стоимость — 285,5 млн рублей.

Стало известно, что главную водопроводную станцию на Кавалергардской улице, дом № 42, реконструирует петербургский Водоканал. Конкурс на выполнение проектно-изыскательных работ опубликовали на портале госзакупок.

Начальная стоимость — 285,5 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить проектно-изыскательные работы для станции со строительством нового блока водоподготовки. Проект необходимо сдать до конца 2024 года. Итоги конкурса подведут 20 марта.

Добавим, что Смольный ранее уже объявлял конкурс, но позже его отменил. Станции уже 16 лет, две технологические линии очистки здесь были установлены еще в 30-х годах прошлого века.

Ранее новый водопровод в Киришах достроят до конца года. Планируется, что протяжённость сети составит свыше 2,5 км.

Фото: Piter.tv

