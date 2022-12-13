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Новый водопровод в Киришах достроят до конца года
Сегодня, 9:14
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Новый водопровод в Киришах достроят до конца года

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Планируется, что протяжённость сети составит свыше 2,5 км.

Сотрудники "Леноблводоканала" приступили к возведению водопроводной сети в Киришах в рамках федеральной программы "Чистая вода". Об этом сообщила пресс-служба организации.

Новые трубы проложат на участке от насосной станции I водоподъема до станции очистных сооружений. Ожидается, что протяжённость сети составит свыше 2,5 км. Также проектом предусмотрены 16 колодцев.

Сейчас на месте строительства водопровода проводятся подготовительные работы и устройство шурфов. Завершение мероприятий намечено на конец 2023 года.

Фото: "Леноблводоканал"

Теги: кириши, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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