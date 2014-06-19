Почти 100 крыш многоквартирных домов отремонтируют в Ленобласти до середины августа

Работы будут проверяться областным комитетом по ЖКХ.

В срок до 15 августа Фонд капитального ремонта Ленинградской области планирует провести ремонт 90 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Работы будут проверяться областным комитетом по ЖКХ: основная часть из них пройдёт во Всеволожском и Кировском районах. Как только крыши будут отремонтированы, стартует подготовка к отопительному сезону.

Добавим, что сотрудники комитета ЖКХ и Фонда капремонта Ленобласти проводят проверки на объектах во всех районах, следя за качеством и соблюдением сроков ремонта.

Ранее мы сообщили о том, что дорожный ремонт в Ленобласти переходит в ночной режим.

Фото: Правительство Ленобласти