Дорожный ремонт в Ленобласти переходит в ночной режим

Мера принята для разгрузки дорог и борьбы с пробками в дневной период.

В Ленинградской области решили перевести в ночной режим все дорожные работы, для осуществления которых требуется ограничивать движение. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Ленавтодор" уже дал соответствующее указание подрядчикам, которые занимаются укладкой асфальта и другими дорожными работами. Мера принята для разгрузки дорог и борьбы с пробками в дневной период.

Так, первый ремонт в тёмное время суток уже завершён на шоссе Барыбина в Тосно: дорожники обновили км дорожного полотна на участке между Московским шоссе и обходом Тосно. Ещё на 11-ти участках региональных дорог в Выборгском, Тосненском, Киришском, Ломоносовском, Кировском и Подпорожском районах такие работы ещё не закончены.

Ранее мы сообщили о том, что в гостиницах Ленобласти зафиксировали нехватку номеров.

Фото: Правительство Ленобласти