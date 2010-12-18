В гостиницах Ленобласти зафиксировали нехватку номеров

Наибольший дефицит наблюдается отелях у озера Карельского перешейка.

В гостиницах Ленобласти не хватает номеров для отдыхающих в регионе туристов. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по экономическому развитию.

Наибольший дефицит наблюдается отелях у озера Карельского перешейка, где не хватает 700 номеров. В районе шхер и пляжей Ладоги недостаёт как минимум 350 номеров, у пляжей Финского залива – 300, в Выборге – 250 номеров, а в гостиницах у шхер Выборгского залива – 150, а в старой Ладоге и в Тихвине – 100 спальных мест.

В ведомстве подчеркнули, что 85% туристов Ленобласти являются местными жителями и петербуржцами.

Ранее мы сообщили о том, что на территории "Охта-парка" проходит стратегическая сессия по развитию туризма Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)