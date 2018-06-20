На "Нарвской" будут ремонтировать эскалатор до конца июня

В связи с этим в часы закрытия вестибюля будет усилено движение трамваев.

В петербургском метрополитене с 16 апреля изменится режим работы станции метро "Нарвская". В ближайшие два месяца там будут ремонтировать эскалатор. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Вход планируют ограничивать с 8:20 до 8: 50 утра, а также днем с 16:45 до 19:00. Работы продлятся до 25 июня.

В связи с этим в часы закрытия вестибюля будет усилено движение трамвая по маршруту № 16 "Площадь Стачек — Карбюраторный завод".

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