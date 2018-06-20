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Пять петербуржцев пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом 
Сегодня, 19:56
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IRINA_CHALKINA

Пять петербуржцев пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом 

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Авария произошла на трассе "Кола".

В пятницу, 5 апреля, пять петербуржцев пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом. Об этом сообщат ТАСС.

Инцидент произошел на трассе "Кола". Как оказалось,  столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, "Газель" и рейсовый автобус № К565. В результате аварии пострадали 5 пассажиров общественного транспорта. Как сообщают СМИ, у пострадавших  закрытые черепно–мозговые травмы и многочисленные ушибы.

Причины ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что На Московском шоссе образовалась огромная пробка из-за забастовки дальнобойщиков 

Фото:pixabay

Теги: дтп и чп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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